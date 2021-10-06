На Львовщине обнаружили массовое захоронение воинов УПА: фото

Из братской могилы на месте боя повстанцев эксгумировано 16 останков, среди которых — одна женщина.

Вблизи села Соколовка Буской общины (Львовская область) завершились поисково-эксгумационные работы на месте боя, который вело с советскими отрядами НКВД подразделение Украинской повстанческой армии.

Об этом сообщили на Facebook-странице мемориально-поискового центра "Доля".

Как показали исследования, большинство погибших были в молодом возрасте, они погибли от огнестрельных ран, полученных в бою. У некоторых были обнаружены следы травм, нанесенных тупым предметом, которые могли быть причиной смерти.

"По результатам антропологических исследований, можно сделать вывод, что удары наносили в голову и лицо тупым предметом или прикладом винтовки. Как правило, таким образом вели себя НКВДисты с задержанными или ранеными воинами", — говорится в сообщении.

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Исследователи пришли к выводу, что тела погибших воинов УПА забрали с поля боя и хаотично сбросили в яму. На телах нескольких погибших бойцов были найдены их мелкие личные вещи.

Останки павших воинов с почестями перезахоронят на местном кладбище в селе Соколовка в пятницу, 15 октября.

Напомним, ранее в Житомирской области были найдены листовки ОУН-УПА, датированные 1947 годом, которые были спрятаны в гильзе итальянского артиллерийского снаряда.

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