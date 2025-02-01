На Львовщине обнаружили 38 мертвых лебедей в поймах реки: объявлен карантин (фото)

Птиц запаковали в мешки и отправили на исследования во Львовскую региональную лабораторию.

В субботу, 1 февраля, во время проверки пойм реки Западный Буг в Шептицком районе Львовской области обнаружили 38 мертвых лебедей.

Об этом сообщили в Шептицком городском совете.

Проверка проходила между селами Волсвин, Бендюга и городом Шептицкий после того, как ранее местные рыбаки обнаружили здесь двух мертвых лебедей. По результатам лабораторного исследования у одного из лебедей был подтвержден птичий грипп.

Госпродпотребслужба Львовской области накануне, 31 января, инициировала срочное заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Для предотвращения распространения птичьего гриппа на территории района были наложены карантинные ограничения на водное плесо (32,8 км) и установлена 10-километровая зона наблюдения.

В горсовете сообщили, что местные работники ГСЧС вместе со специалистами ветеринарной службы и районной ветеринарной больницы тщательно проверили 32 гектара в поймах реки, где было найдено 38 мертвых лебедей.

Птиц запаковали в мешки и отправили на исследования во Львовскую региональную лабораторию.

Напомним, в Стрыйском районе Львовщины полицейские задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в краже сейфа из дома односельчанки. Оперативное раскрытие преступления стало возможным благодаря работе кинолога и его служебной собаки – немецкой овчарки по имени Ева.

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