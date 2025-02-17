На Львовщине напали и порезали военного ТЦК, который сопровождал мобилизованного

Новое нападение на ТЦК – в Жовкве порезали военного, вероятно, чтобы "освободить" мобилизованного.
В Жовкве Львовской области неизвестные напали на военного ТЦК, сопровождавшего мобилизованного.
О новом скандальном случае сообщает Львовский областной ТЦК.
Инцидент произошел сегодня, 17 февраля, в городе Жовква. Военнослужащий Львовского РТЦК сопровождал двоих мобилизованных лиц в местную больницу для прохождения ВВК.
Однако во время движения на него было совершено нападение. Двое неустановленных лиц атаковали военного ТЦК, нанеся ему резаные раны неизвестным острым предметом.
"Вероятная причина нападения – попытка создать условия для побега одного из военнообязанных, который должен был пройти медицинскую комиссию. В результате нападения этот гражданин скрылся. Сейчас он находится в розыске", – пишут во Львовском ОТЦК.
По этому факту уже возбуждено уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины. Параллельно идет служебное расследование во Львовском РТЦК и СП.
"Не выбирайте путь преступления. Уклонение от воинского долга не только нарушает закон — оно ставит вас в ряд с теми, кто работает на врага. Обновляйте свои учетные данные вовремя. Выполняйте свои обязанности честно. Ведь бегство не спасет вас от ответственности, а только сделает ее неизбежной. Думайте не о себе. Думайте о своей стране", – призывает военнообязанных украинцев Львовский областной ТЦК и СП.
Напомним, 1 февраля в помещении Ровенского ТЦК раздался взрыв. Сообщалось, что в результате взрыва погиб один человек, еще шестеро получили ранения.
На следующий день схожий инцидент произошел возле здания ТЦК в Павлограде на Днепропетровщине.
5 февраля взрыв прогремел возле здания ТЦК в Каменце-Подольском. Сообщалось о четырех раненых и одном погибшем. Сегодня СБУ задержала агентов России, взорвавших курьера со взрывчаткой возле ТЦК в Каменце-Подольском.