На Львовщине напали и порезали военного ТЦК, который сопровождал мобилизованного

Новое нападение на ТЦК – в Жовкве порезали военного, вероятно, чтобы "освободить" мобилизованного.

В Жовкве Львовской области неизвестные напали на военного ТЦК, сопровождавшего мобилизованного.

О новом скандальном случае сообщает Львовский областной ТЦК.

Инцидент произошел сегодня, 17 февраля, в городе Жовква. Военнослужащий Львовского РТЦК сопровождал двоих мобилизованных лиц в местную больницу для прохождения ВВК.

Однако во время движения на него было совершено нападение. Двое неустановленных лиц атаковали военного ТЦК, нанеся ему резаные раны неизвестным острым предметом.

Также читайте Кто организовал взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: всплыли новые подробности

"Вероятная причина нападения – попытка создать условия для побега одного из военнообязанных, который должен был пройти медицинскую комиссию. В результате нападения этот гражданин скрылся. Сейчас он находится в розыске", – пишут во Львовском ОТЦК.

По этому факту уже возбуждено уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины. Параллельно идет служебное расследование во Львовском РТЦК и СП.

"Не выбирайте путь преступления. Уклонение от воинского долга не только нарушает закон — оно ставит вас в ряд с теми, кто работает на врага. Обновляйте свои учетные данные вовремя. Выполняйте свои обязанности честно. Ведь бегство не спасет вас от ответственности, а только сделает ее неизбежной. Думайте не о себе. Думайте о своей стране", – призывает военнообязанных украинцев Львовский областной ТЦК и СП.

Напомним, 1 февраля в помещении Ровенского ТЦК раздался взрыв. Сообщалось, что в результате взрыва погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

На следующий день схожий инцидент произошел возле здания ТЦК в Павлограде на Днепропетровщине.

5 февраля взрыв прогремел возле здания ТЦК в Каменце-Подольском. Сообщалось о четырех раненых и одном погибшем. Сегодня СБУ задержала агентов России, взорвавших курьера со взрывчаткой возле ТЦК в Каменце-Подольском.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.