На Львовщине наказали мать подростка, которому "было грустно": что он натворил

Во Львовской области на 850 грн оштрафовали мать, потому что ее несовершеннолетний сын, будучи нетрезвым, вызвал полицию, потому что "ему было грустно и он хотел пообщаться".

Об этом говорится в постановлении Стрыйского горрайонного суда Львовской области

По данным суда, работница "Укрзализныци" уклонилась от выполнения родительских обязанностей, потому что ее сын-подросток, будучи нетрезвым, вызвал полицию ради развлечения.

Женщина на заседание суда не пришла, однако в протоколе указано, что она признала вину и просила ее строго не наказывать.

Во время заседания суда говорилось, что парень признался в том, что он 12 августа 2023 вызвал полицию. Он это объяснил тем, что "находился в состоянии алкогольного опьянения и позвонил на линию 102, так как ему было грустно, он хотел поговорить и не мог открыть входную дверь".

Также известно, что на следующий день, 13 августа, в семье произошли очередные скандалы — в полицию обратилась женщина и сообщила, что "сын ее избил и пытался совершить самоубийство". Однако впоследствии женщина отменила заявку.

Стрыйский горрайонный суд признал женщину виновной по части 3 ст. 184 КУоАП и оштрафовал ее на 850 грн. Также она должна уплатить 537 грн судебного сбора.

Напомним, во Львове суд наказал мужчину за секс возле церкви.

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