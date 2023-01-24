На Львовщине начальник военкомата с главой ВЛК торговали справками о непригодности к службе (фото)

ДБР сообщило о подозрении начальнику одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Львовской области и и.о. председателя военно-врачебной комиссии этого военкомата, организовавших постоянную схему получения взяток за выдачу документов о непригодности к военной службе.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Следователи установили, что начальник центра комплектования попросил исполняющую обязанности главы ВЛК предоставить призывнику заключение военно-врачебной комиссии о временной непригодности к военной службе. Последняя придумала воображаемую болезнь военнообязанному и предоставила справку о временной непригодности к военной службе.

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Кроме того, к преступлению чиновник привлек своего водителя, выполнившего миссию посредника и получившего для него деньги у гражданина. Согласно схеме, мужчина получил документы, дающие ему право беспрепятственно уехать за пределы Украины.

Подозреваемых разоблачили на "горячем" во время получения от военнообязанного 3 тысячи долларов США. Начальник ТЦК и и. председатели ВЛК подозреваются в получении должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, неправомерной выгоды для себя за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто оказывает неправомерную выгоду, любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Действия водителя квалифицированы как пособничество в совершении вышеуказанного уголовного преступления. Проверяются и другие факты возможных преступных действий, совершенных данной группой.

Указанным лицам может грозить наказание до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Досудебное расследование продолжается. ДБР отмечает. что ни один злоумышленник не уйдет от ответственности.

"Государственное бюро расследований проводит системную работу по искоренению преступных схем в Центрах комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы). Такая работа продолжается во всех регионах страны", — говорится в сообщении.

Напомним, во Львове разоблачили инспектора патрульной полиции на взятке за избежание мобилизации. Сейчас возбуждено уголовное дело и решается вопрос об избрании меры пресечения мужчине.

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