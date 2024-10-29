На Львовщине мужчина зарезал супружескую пару односельчан: подробности жуткого события

К убийству супругов причастен 69-летний односельчанин, с которым у них был конфликт.

В Стрыйском районе на Львовщине правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве супругов.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

«В одном из сел Стрыйского района задержанный убил своих односельчан – супругов, во время бытового конфликта. Максимальное наказание, которое ему угрожает – пожизненное лишение свободы», — говорится в сообщении.

Сообщается, что полиция получила сообщение об обнаружении тела мужчины без признаков жизни во дворе домохозяйства. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, установившая, что погибший – 67-летний владелец домохозяйства. Также в доме было обнаружено тело его 64-летней жены, оба с многочисленными ножевыми ранениями.

Установлено, что к убийству причастен 69-летний супруг, с которым у них был конфликт. Накануне вечером он пришел к соседям, где совершил ссору, переросшую в драку, в результате которой нанес супругам смертельные ранения и скрылся.

Полицейские быстро обнаружили и задержали подозреваемого. Ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства двух человек. Максимальное наказание за статью – пожизненное лишение свободы. Проводится досудебное расследование, и в ближайшее время суд изберет подозреваемую меру пресечения.

Напомним, вблизи вокзала в Стрые произошла потасовка между двумя незнакомцами – 66-летним и 31-летним мужчинами. В результате избиения старший умер.

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