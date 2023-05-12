На Львовщине мужчина убил односельчанина, а его мать в огороде случайно раскопала спрятанное тело

Во Львовской области 25-летний мужчина убил 52-летнего односельчанина и закопал тело на огороде. Через месяц тело убитого мужчины обнаружила мать подозреваемого.

Об этом сообщили в полиции.

В одном из сел Львовского района между 25-летним мужчиной и его 52-летним односельчанином возник конфликт, во время которого парень несколько раз ударил старшего мужчину по голове. В результате ударов мужчина скончался. Тогда парень завернул тело убитого в постель и полиэтиленовую пленку и закопал на огороде возле своего дома.

После убийства он скрылся в Одессе. Почти через месяц после убийства мать 25-летнего парня, работая на огороде, обнаружила закопанное тело и вызвала полицию.

По факту убийства следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. За совершенное ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что в Павлограде в парке был убит местный житель. Злоумышленник нанес потерпевшему многочисленные удары по голове. От полученных травм 44-летний мужчина погиб на месте.

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