На Львовщине мужчина сделал жене "2 группу инвалидности" и хотел уехать за границу: как все закончилось

Мужчина хотел избежать мобилизации и уехать за границу.

Во Львовской области оштрафовали мужчину, который изготовил жене фальшивое удостоверение о "второй группе инвалидности" и пытался таким образом уехать за границу.

Об этом идет речь в приговоре Жовковского районного суда Львовской области.

По данным суда, подозреваемым является уроженец Мариуполя Донецкой области. Он в сентябре 2023 года обратился к неизвестному, чтобы подделать документы. В частности, тот изготовил подозреваемому фальшивую нотариально заверенную копию пенсионного удостоверения, в котором говорилось, что у его жены есть 2 группа инвалидности. Таким образом, подозреваемый хотел избежать службы в армии и уехать за границу.

20 октября 2023 года мужчина пытался выехать за границу через пункт пропуска Рава-Руска во Львовской области. Там он показал пограничникам ложный документ. Однако его разоблачили.

Жовковский районный суд признал мужчину виновным по ч.5 ст. 27 и ч.1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Его оштрафовали 1360 гривен.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Польше оштрафовали украинца, незаконно перевезшего деньги в машине.

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