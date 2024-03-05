На Львовщине мужчина придумал, как избежать мобилизации и выехать за границу: чем это закончилось

Во Львовской области мужчина изготовил фальшивую справку о тяжелых болезнях его ребенка, чтобы избежать мобилизации и убежать за границу. Однако он был задержан на пункте пропуска.

Об этом говорится в приговоре Яворивского районного суда Львовской области.

По данным суда, уроженец Львовщины в декабре 2023 года решил избежать мобилизации и сбежать за границу. Для этого он подделал справку о тяжелых заболеваниях у его ребенка и, что малыш нуждается в трансплантации одного из органов.

18 февраля 2024 года на пункте пропуска "Грушев" уклонист показал пограничникам фальшивую справку "о заболевании ребенка на тяжелое перинатальное поражение нервной системы, тяжелый врожденный порок развития, редкое (орфанное) заболевание, онкологическое, онкогематологическое заболевание, детский церебральный паралич, тяжелое психическое расстройство, сахарный диабет 1 типа (инсулинозависимый), острое или хроническое заболевание почек 4 степени, о том, что ребенок получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа". Однако его разоблачили и не пропустили.

В ходе расследования житель Львовщины вину признал и заключил сделку со следствием.

Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 17 тыс. грн.

Приговор суда

Напомним, в Минобороны назвали "трагедией" ситуацию с лицами призывного возраста.

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