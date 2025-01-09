На Львовщине мужчина потерял сознание после ВВК: что произошло

Военные уверяют, что никаких противоправных действий в отношении гражданина со стороны работников ТЦК совершено не было.

Во Львовской области военнообязанный во время прохождения военно-врачебной комиссии в одном из медицинских учреждений в городе Буске вышел из медучреждения и потерял сознание в результате эпилептического приступа.

Об этом сообщили в Львовском областном ТЦК и СП.

В сообщении уточнили, что находившаяся рядом сестра военнообязанного первой начала оказывать ему помощь.

"Пытаясь избежать заглатывания языка, она получила физические травмы в виде укусов зубами, которые стали следствием неконтролируемых действий последнего", — отметили в ТЦК, объяснив, что именно поэтому у нее на руках были следы крови.

Военные уверяют, что никаких противоправных действий в отношении гражданина со стороны работников ТЦК совершено не было. Ему оказана вся необходимая помощь и сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Также в областном ТЦК сообщили, что в Бусский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки военнообязанный был доставлен экипажем патрульной полиции для "выяснения и уточнения военно-учетных документов".

Напомним, ранее во Львовском областном ТЦК и СП отреагировали на скандальном видео, на котором представители группы оповещения затягивали мужчину в бус и жестоко избивали по ногам.

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