На Львовщине мужчина получил срок из-за неявки в военкомат: как он объяснил свой поступок

Во Львовской области суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации – военнообязанный получил повестку и не пришел в военкомат. Суд назначил ему три года тюрьмы.

Об этом пишет ZAXID.net со ссылкой на приговор суда.

Как указано в приговоре суда, мужчина в конце мая 2023 года получил повестку, он пришел к призывному участку, прошел военно-врачебную комиссию и был признан здоровым и пригодным к военной службе. После этого он должен прийти в военкомат для отправки в воинскую часть, однако проигнорировал повестку. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту уклонения от призыва.

В суде обвиняемый рассказал, что не пришел на отправку, потому что боялся, что ему скажут служить в воинской части, которая находится близко к зоне боевых действий. Он также заявил, что, учитывая его неудовлетворительное состояние здоровья и вес 49 кг, он будет "только очередной мишенью для врага".

Обвиняемый также отметил, что к объявленному в Украине военному положению он был непригоден для военной службы в мирное время и ограничен пригодным в военное время.

Судья признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил ему наказание – три года тюрьмы. На приговор еще может быть подана апелляция.

Напомним, во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, но отказался от мобилизации из-за состояния своего здоровья и опасений, что его жена станет вдовой.

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