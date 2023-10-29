На Львовщине мужчина похитил у военного автомат, чтобы похвастаться перед родственниками

Мужчина похитил у военнослужащего, с которым вместе ехал в поезде, автомат Калашникова и поехал с оружием к родственникам, чтобы похвастаться.

Во Львовской области суд наказал мужчину, который похитил автомат у военнослужащего, с которым вместе ехал в поезде.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на материалы суда.

Инцидент произошел 9 декабря 2022 года в поезде "Днепр-Львов". Мужчина ехал в соседнем купе с военнослужащим, у которого был автомат Калашникова.

По информации издания, мужчины вместе распивали алкоголь. По прибытии во Львов, когда военный вышел из купе и оставил оружие, сосед похитил автомат "АКС-74". После этого он спокойно пошел с оружием на маршрутку и отправился к своим родителям.

В суде мужчина признал свою вину и раскаялся, объяснив, что похитил автомат, чтобы похвастаться перед родственниками.

Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в два года. Наказали ли военного за такое безответственное отношение к оружию, не сообщается.

Ранее сообщалось, что на Волыни мужчина украл у полицейского автомат и скрылся.

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