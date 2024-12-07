На Львовщине мужчина ночью отрезал голову соседу

В Новом Роздоле полиция задержала 44-летнего мужчину, который жестоко убил своего 33-летнего соседа.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

Около полуночи 6 декабря полицейским сообщили, что в квартире одного из домов по улице Бандеры в Новом Роздоле обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Как установили правоохранители, между двумя соседями внезапно возник конфликт, во время которого владелец квартиры с помощью кухонного ножа отрезал голову 33-летнего мужчины, что привело к его смерти.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УКУ.

Напомним, в Одесской области мужчина отрубил голову 5-летней девочке.

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