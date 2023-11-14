На Львовщине мужчина из-за "глупости" получил 5 лет тюрьмы: что он натворил

Во Львовской области к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы приговорили мужчину, который обокрал магазин и поджег отдел полиции. Свои действия он назвал "глупостью".

Об этом идет речь в приговоре Червоноградского городского суда Львовской области.

По данным суда, мужчина в апреле 2023 украл электробритву. Также он в июле 2023 вместе с несовершеннолетним повредили помещение места дислокации Червоноградского районного отдела управления полиции охраны во Львовской области.

Нарушители 8 июля ориентировочно в 3:52 подожгли оконную раму, где дислоцировались правоохранители. После этого они с места преступления скрылись.

На суде подозреваемый заявил, что раскаивается в преступлениях и стоимость электробритвы уже компенсировал. Он отметил, что "по глупости" подвалил места дислокации полиции.

Свидетельство подозреваемого / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Суд признал мужчину виновным по ч.4 ст. 185, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 УК Украины и приговорил к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, во Львове произошла потасовка из-за выгула собак.

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