На Львовщине майор полиции брал свою "долю" за сокрытие нарушений ПДД

На Львовщине майор полиции брал свою "долю" за сокрытие нарушений ПДД

Начальник подразделения патрульной полиции требовал от подчиненных ежемесячно отдавать ему часть "откупных" денег, которые водители платили инспекторам за несоставление админпротоколов.

Сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции разоблачили коррупционную схему, которую наладил начальник сектора реагирования патрульной полиции в одном из полицейских отделений на Львовщине.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, майор полиции требовал от подчиненных свою долю из денег, которые полицейские получали от правонарушителей за непривлечение их к административной ответственности.

В прокуратуре Львовской области добавили, что задержанный требовал, чтобы подчиненный ему инспектор сектора реагирования патрульной полиции выплачивал ему "дань" регулярно — ежемесячно. После получения очередной суммы неправомерной выгоды в размере 5 тыс грн он был задержан.

Следователи ГБР готовятся вручить полицейскому подозрение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет.

Напомним, ранее Галицкий районный суд Львова вынес приговор шестерым патрульным, которых обвиняли в смерти 22-летнего мужчины. Их приговорили к 8 годам лишения свободы.

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