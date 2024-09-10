На Львовщине командир в/ч насчитал жене 350 тысяч премии: как его наказали

Во Львовской области суд наказал командира одной из воинских частей. Он устроил на работу свою жену и насчитал ей премий на около 350 тыс. грн.

Об этом говорится в судебном приговоре, опубликованном в Едином госреестре судебных решений.

Командир одной из воинских частей во Львовской области подписал приказ о переводе своей жены на должность внештатной начальницы службы деловодства.

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В течение 2023-2024 годов чиновник неоднократно подписывал приказы о начислении жене премий на общую сумму около 350 тыс. грн. В то же время, он не сообщал своему руководству о наличии конфликта интересов.

Относительно командира воинской части был составлен протокол об административном правонарушении.

На суде мужчина признал вину. Он отметил, что ранее не привлекался к ответственности за коррупционные деяния. Суд наказал командира, назначив ему 3 400 грн штрафа.

К слову, на Львовщине осудили 41-летнего мужчину, которого сначала военные части отказывались брать на службу, а впоследствии он проигнорировал повестку, потому что был нетрезв.

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