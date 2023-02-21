На Львовщине из-за шквального ветра количество обесточенных населенных пунктов выросло до более 120

Сегодня, 21 февраля, из-за сильного ветра обесточены 122 населенных пункта Львовской области.

Об этом сообщили в "Львовоблэнерго".

"Порывы ветра во Львовской области не утихают, по состоянию на 12:40 во Львовской области полностью обесточены 65 населенных пунктов и 57 — частично", — говорится в сообщении.

Восстанавливают электроснабжение 48 бригад "Львовоблэнерго" в составе 206 работников, задействовали 72 единицы техники.

Напомним, сегодня утром глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о 17 аварийно отключенных линиях электропередач, что повлекло за собой обесточивание 57 населенных пунктов: из них 27 — полностью, 30 — частично.

Найбольше обесточенных населенных пунктов — на Яворовском, Бродовском, Перемышлянском и Жовковском направлениях.

Как уже сообщалось, 21 февраля синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение. Сильный ветер повредил ЛЭП в центральных и западных областях. Больше всего повреждений – в Хмельницкой области, где обесточено около 18 тысяч потребителей.

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