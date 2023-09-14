На Львовщине из-за отравления съедобными грибами умерла женщина

Во Львовской области зафиксировали первый случай смерти из-за грибов. 73-летняя жительница Трускавца умерла после употребления съедобных грибов.

Об этом сообщили в Львовском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

Как сообщили медики, супруги с Трускавца отравились квашеными грузьями, которые являются съедобными. Их мужчина и женщина собирали в окрестностях Трускавца и попробовали 2 сентября.

На следующий день 73-летняя женщина начала жаловаться на диарею и боли в животе. За медицинской помощью она обратилась на третий день. Уже через четыре дня ее состояние резко ухудшилось и жительницу Львовщины перевели в отделение интенсивной терапии. Там она была в тяжелом состоянии.

Через неделю после употребления груздей госпитализировали и ее 76-летнего мужа.

"К сожалению, организм 73-летней женщины не перенес отравления токсичными веществами, которые повлекли за собой съедобные грибы. Пациентка на 7-й день пребывания в больнице в отделении интенсивной терапии умерла. Ее 76-летний муж в состоянии средней тяжести в дальнейшем получает необходимую помощь", — сообщила Наталья Жукровская — врач из общей гигиены отдела мониторинга и реагирования на опасности Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины.

Напомним, в Броварах спасают семью от отравления бледной поганкой.

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