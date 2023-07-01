На Львовщине испортится погода: прогноз на выходные 1-2 июля

Сегодня и завтра, 2 июля, на территории Львова и области ухудшатся погодные условия.

По данным Львовского регионального гидрометцентра, в субботу погода будет определять прохождение атмосферного фронта с запада.

1 июля во Львове и области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, местами град. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27° тепла.

2 июля сохранится облачная погода с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, грозы, днем местами град. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 20-25° тепла.

Напомним, в июле средняя месячная температура воздуха будет составлять от 19 до 25 градусов тепла. В Карпатах будет немного прохладнее – от 13 до 18 градусов выше нуля.

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