На Львовщине грузовая фура врезалась в магазин, погибли трое человек: подробности с места трагедии

На Львовщине грузовая фура врезалась в магазин, погибли трое человек: подробности с места трагедии

Удар был такой силы, что кабину оторвало от тягача.

Вечером в пятницу, 3 сентября, в городе Рудки Львовской области фура, груженая щебнем, врезался в продуктовый магазин, погибли три человека.

О подробностях этого ДТП говорится в прямом включении с места происшествия в сюжете ТСН.19: 30.

Как свидетельствует видео с камер наблюдения, грузовик мчал по улице с большой скоростью. Перед ним со второстепенной дороги выехал белый микроавтобус. Чтобы избежать столкновения, водитель фуры вывернул руль и выехал на тротуар, где сбил электроопору и в конце концов влетел в продуктовый магазин. Удар был такой силы, что кабину оторвало от тягача, а дом — развалило.

Три человека погибли на месте — водитель грузовика и две женщины, личность которых устанавливает полиция. Пока неизвестно, были ли они пассажирками фуры, или прохожими. Еще одна несовершеннолетняя девочка, которая проходила по улице, чудом выжила в этой аварии. С места ДТП госпитализировали еще одного человека.

В продуктовом магазине в момент аварии находилась только продавец, она не пострадала.

На месте происшествия работают следователи, спасатели разбирают завалы.

Новости Украины: вблизи Львова грузовик врезался в магазин - 4 человека погибли

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