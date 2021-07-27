На Львовщине двое детей из-за укуса змеи попали в больницу

На Львовщине двое детей из-за укуса змеи попали в больницу

Состояние пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.

Во Львовской области после укуса змеи госпитализировали двух детей.

Об этом во вторник, 27 июля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"26 июля в 12:28 поступило сообщение, что в реанимационное отделение Туркивской центральной районной больницы поступила девочка 2011 года рождения, жительница села Верхняя Яблонька Самборского района с диагнозом — укус змеи в голеностопный сустава левой ноги. Состояние пострадавшей — средней тяжести", — говорится в сообщении.

В этот же день в 19:30 спасателям поступило сообщение, что в приемное отделение Яворивской центральной районной больницы поступил парень, 2005 года рождения, житель села Рогизно Яворивского района, с диагнозом — укус змеи в палец правой стопы. Состояние пострадавшего — средней тяжести.

Напомним:

Недавно в Ровенской области 14-летнюю девушку, которая собирала в лесу ягоды, укусила змея. Пострадавшую госпитализировали. Еще раньше в селе Славское Львовской области 54-летнюю местную жительницу также укусила змея. Состояние женщины медики оценивают как средней степени тяжести. Как сообщалось, 8-летнюю девочку в поселке Печенежин Ивано-Франковской области вечером тоже укусила змея.

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