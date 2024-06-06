На Львовщине два мальчика, играя с автомобилем, наехали на своего маленького брата

На Львовщине в результате наезда автомобиля травмирован годовалый мальчик. Автомобиль "ВАЗ-2106", в котором находились два мальчика, покатился и наехал на их младшего брата, стоявшего перед транспортным средством.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

"Событие произошло в одном из сел Червоноградского района. Как предварительно установили правоохранители, трое братьев – местных жителей в возрасте 13, 11 и 1 год 4 месяца – играли на территории домохозяйства. Двое старших сели в родительский автомобиль "ВАЗ-2106", который стоял на подворье, младший в это время стоял перед транспортным средством. В какой-то момент автомобиль покатился и наехал на ребенка. В результате наезда мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован", - сообщили в полиции.

По этому факту следственные отделения полиции №2 Червоноградского районного отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают все происшествия.

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