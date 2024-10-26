На Львовщине драка у вокзала завершилась смертью мужчины

Злоумышленник скрылся с места происшествия, но его оперативно задержали.

Возле вокзала в Стрые произошла драка между двумя незнакомцами – 66-летним и 31-летним мужчинами. В результате избиения старший умер.

О случившемся сообщили в полиции Львовской области.

"Около 12:30 вблизи вокзала в Стрые между 66-летним местным жителем и 31-летним жителем одного из сел Стрыйского района возник конфликт. Мужчины не были знакомы между собой раньше. Во время ссоры 31-летний нападающий нанес несколько ударов рукой по голове потерпевшему. От полученных травм тот потерял сознание на месте происшествия. Прохожие известили об инциденте в полицию", - говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители оперативно разыскали его по описанию от очевидцев. Задержанному готовят подозрение в умышленном тяжком телесном повреждении (ч. 2 ст.121 УКУ). Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Напомним, на обочине дороги в пригороде Одессы обнаружили мертвого мужчину с огнестрельным ранением.

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