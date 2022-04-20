На Львовщине демонтируют "вечный огонь" и переименуют улицы, названия которых связаны с "русским миром": фото

На Львовщине демонтируют "вечный огонь" и переименуют улицы, названия которых связаны с "русским миром": фото

В Дрогобыче Львовской области в среду, 20 апреля, демонтировали "вечный огонь".

Также в городе планируют переименовать улицы, названия которых связаны с "русским миром".

Об этом сообщил депутат Дрогобычского городского совета Михаил Задорожный.

Депутат подчеркнул, что демонтировать все советские символы стоило еще 30 лет назад, однако сейчас представился исторический случай избавиться от всего советского, что еще осталось в городе.

Фото: Михаил Задорожный

"20 апреля 2022 г. коммунальные службы приступили к выполнению решения сессии Дрогобычского городского совета о проведении полной дерусификации в Дрогобычской громаде. Сейчас проходит демонтаж Мемориала славы на перекрестке улиц Самборской и И.Франко (так называемый "вечный огонь")", — сообщил Михаил Задорожный.

Депутат также добавил, что 21 апреля Дрогобычский городской совет планирует переименовать ряд улиц в громаде.

Фото: Михаил Задорожный

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