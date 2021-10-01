На Львовщине через село протекает "кровавая" река: видео

Местные жители подозревают, что загрязняет водоем местная птицефабрика.

В селе Подгайчики, что на Львовщине, местные жители периодически наблюдают, какая вода в ручье, протекающем через село, приобретает кроваво-красный оттенок.

Об этом сообщили в пятницу, 1 октября, на Facebook-странице общественной организации "Еко.юа", опубликовав соответствующее видео.

"В селе Подгайчики Золочевского района появилась кровавая река!" — говорится в заметке.

Как сообщает местное издание Leopolis.news, жители села считают виновником загрязнения реки здешнюю птицеферму. В этом году уже дважды экоинспекция проводила проверку этого предприятия.

На этот раз активисты провели фото- и видеофиксацию "кровавой" реки у птицефермы и отобрали пробы воды для независимого лабораторного анализа.

Напомним, в одном из озер в Хмельницком выявили ряд веществ, которые загрязняют воду. Как оказалось, вода загрязнена из-за свалки мусора.

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