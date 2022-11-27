На Львовщине без света все еще сотни населенных пунктов: в ОВА объяснили причину

На Львовщине после обстрелов российских оккупантов удалось несколько улучшить энергетическую ситуацию, но все еще без света более 700 населенных пунктов области.

Об этом утром 27 ноября сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его данным, сейчас одновременно использовать электроэнергию и воду могут 50% потребителей Львовской области. Перебоев с снабжением тепла нет.

Без электроэнергии 718 населённых пунктов Львовской области, 314 без питания частично.

"По состоянию на этот час есть возможность подавать свет, воду и тепло в каждый дом нашей области, но в энергосистеме Украины не хватает мощности для этого. Это следствие массированного ракетного удара, который враг нанес по всей стране 23 ноября. Напомню, все области питаются от одной энергосистемы", — объяснил Козицкий.

Руководитель области добавил, что согреться, выпить чего-нибудь теплого и зарядить гаджеты можно в Пунктах Несокрушимости.

Напомним, СБУ отыскала женщину, которая во время ракетных обстрелов Львовщины вела видеострим в соцсети. На кадрах видно, что женщина радуется, когда российские ракеты попадают в объекты критической инфраструктуры.

Как сообщалось, в Киеве и области утром 27 ноября снова ввели экстренные отключения света.

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