На Львовщине автомобиль влетел в дом: четыре человека погибли (фото)

По предварительным данным следователей, водитель не справился с управлением.

В Жовкве по ул. Равской произошло смертельное ДТП, в котором погибли 28-летний водитель автомобиля Audi Q5 и трое его пассажирок.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области.

Следователи отдела предварительно установили, что причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.

"Автомобиль выехал за пределы проезжей части и столкнулся сначала с ограждением, а затем въехал в стену дома", — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель автомобиля и трое его пассажирок, все жительницы Львовщины, от полученных травм скончались на месте происшествия.

По этому факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Проводится расследование, правоохранители устанавливают все происшествия трагедии.

Напомним, в Дрогобыче Львовской области автомобиль скорой помощи насмерть сбил 8-летнего мальчика.

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