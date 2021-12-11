На Львовщине автобус с пассажирами врезался в взлетевшую в кювет фуру: пострадало 7 человек

Двое пострадавших госпитализированы.
Вблизи с. Верчане Стрыйского района Львовской области 10 декабря в 21:30 столкнулись грузовик и автобус. В ДТП пострадали 7 человек.
Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
По предварительным данным, водитель грузовика Volvo не справился с управлением, из-за чего фура попала в кювет. Полуприцеп фуры остался посреди дороги. В него врезался автобус Mercedеs, в салоне которого находились пассажиры.
"За медицинской помощью в Стрыйскую ЦРБ обратились водитель и шесть пассажиров автобуса, двое из пострадавших госпитализированы, остальные после оказания медицинской помощи отпущены домой", — говорится в сообщении.
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