На Львовщине 25-летний отец бил ремнем 3-летнего сына: его будут судить

Горе-отцу грозит штраф или исправительные работы.
В Самборском районе Львовской области будут судить 25-летнего отца, который ремнем бил 3-летнего сына.
Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.
По данным следствия, мужчина ударил ремнем по ягодицам и спине своего 3-летнего сына. Такое продолжалось несколько раз.
Согласно выводам эксперта, ребенок получил травмы, относящиеся к легким телесным повреждениям.
Мужчине инкриминируют ч.1 ст.125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Горе-отцу грозит штраф или исправительные работы.
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