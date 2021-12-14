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На Львовщине 25-летний отец бил ремнем 3-летнего сына: его будут судить

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На Львовщине 25-летний отец бил ремнем 3-летнего сына: его будут судить

pixabay.com

Горе-отцу грозит штраф или исправительные работы.

В Самборском районе Львовской области будут судить 25-летнего отца, который ремнем бил 3-летнего сына.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

По данным следствия, мужчина ударил ремнем по ягодицам и спине своего 3-летнего сына. Такое продолжалось несколько раз.

Согласно выводам эксперта, ребенок получил травмы, относящиеся к легким телесным повреждениям.

Мужчине инкриминируют ч.1 ст.125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Горе-отцу грозит штраф или исправительные работы.

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