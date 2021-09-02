На Львов надвигаются грозы, дожди и сильный ветер: объявлено штормовое предупреждение

I уровень опасности, желтый.
Во Львове и области сегодня, 2 сентября, будет облачно с прояснениями. Днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 7—12 м/с, днем местами порывы 15—20 м/с.
Как сообщил Львовский гидрометцентр, температура ночью 5 -10° тепла, днем 12—17 ° тепла. Радиационный фон составляет 12 мкР/час.
Из-за ухудшения погодных условий объявлено штормовое предупреждение, I уровень опасности, желтый.
Напомним, в четверг, 2 сентября, в Украине будет облачная с прояснениями и преимущественно дождливая погода.