На Львов надвигаются грозы, дожди и сильный ветер: объявлено штормовое предупреждение

На Львов надвигаются грозы, дожди и сильный ветер: объявлено штормовое предупреждение

I уровень опасности, желтый.

Во Львове и области сегодня, 2 сентября, будет облачно с прояснениями. Днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 7—12 м/с, днем местами порывы 15—20 м/с.

Как сообщил Львовский гидрометцентр, температура ночью 5 -10° тепла, днем 12—17 ° тепла. Радиационный фон составляет 12 мкР/час.

Из-за ухудшения погодных условий объявлено штормовое предупреждение, I уровень опасности, желтый.

Напомним, в четверг, 2 сентября, в Украине будет облачная с прояснениями и преимущественно дождливая погода.

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