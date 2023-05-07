На Льовщине мужчина получил повестку, прошел ВЛК, но отказался от мобилизации: как его наказали

Мужчина получил повестку, но после прохождения военно-врачебной комиссии не явился в воинскую часть.

Жителю городка Николаев Львовской области назначили два года испытательного срока за отказ проходить военную службу.

Об этом пишет Zaxid.net со ссылкой на приговор суда.

Осенью прошлого года житель Николаева Львовской области Дмитрий Ш. получил повестку. Он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала военнообязанного пригодным к прохождению службы. Мужчина снова получил повестку о вызове на 10 ноября в военкомат. Оттуда его должны были отправить на прохождение службы в ВСУ. Однако Дмитрий Ш. в военкомат или воинскую часть не явился.

В суде он свою вину признал и раскаялся. Суд назначил Дмитрию Ш. 4 года заключения. Однако от отбывания наказания его освоодили, ограничившись испытательным сроком на 2 года. Этот приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Ранее во Львовской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который получил повестку, однако отказался служить в ВСУ.

Также сообщалось, что в Николаевской области двое мужчин получили повестки, но отказались от мобилизации. За это им грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

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