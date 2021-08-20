На капоте нашли вещи потерпевших: во Львовской области водитель сбил двух пешеходов, потерял номер и скрылся

По предварительным данным водитель-нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения.
В г. Стрый Львовской области водитель в четверг, 19 августа, водитель автомобиля Opel Astra сбил двух мужчин и скрылся с места ДТП.
Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.
ДТП произошло на улице Успенской. Водитель после аварии не остановился, чтобы помочь пострадавшим, а бежал, потеряв номерной знак.
Правоохранители разыскали виновника аварии на одной из параллельных улиц. За рулем был 27-летний житель Львова. На лобовом стекле патрульные увидели мобильный телефон и очки одного из пострадавших.
Водителя задержали и передали следственно-оперативной группе.
В Нацполиции Львовской области добавили, что под колеса автомобиля попали 29-летний житель Стрыйского района и 31-летний уроженец Стрыя. Их с травмами госпитализировали.
По предварительным данным, водитель-нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, 16-летний парень попал в ДТП на только подаренном скутере.