На ходу выпрыгнула из машины: во Львовской области попутчики напали на 20-летнюю девушку и угрожали ей пистолетом

На ходу выпрыгнула из машины: во Львовской области попутчики напали на 20-летнюю девушку и угрожали ей пистолетом

Мужчинам грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

В одном из сел Стрыйского района Львовской области на 20-летнюю жительницу одного из сел Долинского района Ивано-Франковской области напали попутчики. Мужчины угрожали девушке пистолетом, из-за чего она на ходу выпрыгнула из машины.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

По данным следствия, в городе Болехов Ивано-Франковской области девушка остановила автомобиль, водитель которого согласился за умеренную цену довести ее в г. Стрый Львовской области. Однако во время движения пассажир автомобиля, который сидел на переднем сиденье, направил на девушку пистолет и приказал отдать ему деньги и мобильный телефон. Девушка, испугавшись нападающих, на ходу выпрыгнула из машины, оставив в салоне свой чемодан. Потерпевшей помог случайный прохожий, который вызвал полицию.

Правоохранители разыскали нападавших в с. Станков Стрыйского района. Злоумышленники сначала пытались скрыться, однако их задержали и изъяли оружие. Подозреваемыми оказались жители Ивано-Франковской области, в возрасте 17 и 22 года. В полиции открыли производство по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Парням грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе мужчина с ножом ранил водителя троллейбуса.

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