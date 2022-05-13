На границе поймали украинца, спрятавшегося в матрасе, чтобы выехать в Польшу: фото

На границе поймали украинца, спрятавшегося в матрасе, чтобы выехать в Польшу: фото

Сегодня утром, 13 мая, в пункте пропуска "Шегини" пограничники Львовского отряда обнаружили мужчину призывного возраста, нелегально пытавшегося попасть в Польшу.

Чтобы пересечь границу, он спрятался под матрасом в багажном отделении микроавтобуса.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Водитель микроавтобуса, в котором ехал задержанный мужчина, предоставил на проверку контрольный талон, в котором было указано восемь пассажиров. Однако на паспортный контроль прибыл водитель и семь пассажиров.

"Микроавтобус оказался очень удобным, поэтому молодому человеку не составило труда переместиться с пассажирского сидения в багажное отделение и погрузиться между сумками и чемоданами, еще и прикрыться полосатым матрасом. Таким образом украинец пытался укрыться от контроля и попасть в Польшу, ведь законных оснований для выезда за границу у мужчины призывного возраста не было", — говорится в сообщении.

Мужчину через границу не пропустили и привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП. А что касается перевозчика, то пограничники Львовского отряда направили сообщение о нем в Нацполицию. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

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