На Донбассе умер 51-летний военный из Львовской области

На Донбассе умер 51-летний военный из Львовской области

В бойца осталась мать.

В среду, 11 августа, в зоне ООС на Донбассе умер 51-летний боец из города Новояворовск Львовской области. Военный служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила.

Об этом сообщила пресс-служба Новояворовского городского совета.

"В зоне проведения операции объединенных сил умер 51-летний новояворовчанин Александр Васильевич Орос. Новояворовский городской совет выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу преждевременной смерти Александра", — идется в сообщении.

В бойца осталась мать.

Напомним, на Донбассе в зоне ООС 10 августа в результате обстрела боевиков ранения получили трое украинских защитников, один из них умер.

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