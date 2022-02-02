На Буковине мужчина развращал 10-летнюю падчерицу своего родного брата: педофила отправили за решетку

На Буковине мужчина развращал 10-летнюю падчерицу своего родного брата: педофила отправили за решетку

Мужчина неоднократно совершал развратные действия.

На Буковине приговорили к трем годам заключения мужчину, который развращал 10-летнюю девочку.

Соответствующий приговор вынес Черновицкий апелляционный суд, сообщает Черновицкая областная прокуратура.

"Доказано, что находясь в состоянии алкогольного опьянения он умышленно, противоправно, применяя физическое насилие неоднократно совершал развратные действия по поводу 10-летней падчерицы своего родного брата", — говорится в сообщении.

Информация о мужчине внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

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