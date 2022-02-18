"Мы живем рядом с Россией": Садовый хочет, чтобы все жители Львова научились стрелять

"Мы живем рядом с Россией": Садовый хочет, чтобы все жители Львова научились стрелять

Садовый рассказал, что враг должен понимать, что в случае агрессии его потери также будут большими.

Мэр Андрей Садовый хочет, чтобы все жители Львова научились стрелять, чтобы быть готовыми к вероятной российской агрессии.

Об этом он сказал в интервью BBC.

Садовый подчеркнул, что во Львове местных будут продолжать учить стрелять и оказывать медицинскую помощь. Он добавил, что ученикам старших классов особенно интересно учиться стрелять.

"Вы себе не представляете, с каким энтузиазмом они идут на учебу. Мои дети с радостью это делают. Мы живем рядом с Россией. Россия была, есть и будет источником агрессии. Мы должны быть львом, который должен этого медведя запихнуть обратно в его берлогу. У нас нет других вариантов. Кто-то говорит: не нужно, так мы будем раздражать. Кого раздражать? Этот медведь будет нападать на нас постоянно. И если, дай Бог, пройдет это напряжение сегодня, оно может появиться через месяц, через год" ", – объяснил мэр Львова.

Андрей Садовый добавил, что гражданские также должны уметь защищаться, поскольку тогда враг будет понимать, что в случае агрессии его потери будут большими.

Напомним, во Львове директоров школ учат стрелять из оружия. Подобные учения проводят и для учеников старших классов.

Также во Львове был подготовлен план действий на случай полномасштабного вторжения на территорию Украины.

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