"Мы уже в нее входим": Садовый заявил, что Львов не избежит "красной" зоны

"Мы уже в нее входим": Садовый заявил, что Львов не избежит "красной" зоны

По его словам, за последние сутки в больницы Львова были госпитализированы 35 человек с COVID-19, а не выписано никого.

Мэр Львова Андрей Садовый предупредил, что город вскоре может попасть в "красную" зону адаптивного карантина.

Об этом информирует Львовский городской совет.

По его словам, вероятность вхождения Львова в "красную" зону вполне вероятна из-за увеличения количества выявленных положительных ПЦР-тестов и госпитализаций.

"Мы "красной" зоны не избежим, мы уже в нее входим. Думаю, за несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости. По количеству людей, которые имеют положительный ПЦР-результат, динамика отрицательная, также большая загрузка в больницах. По состоянию на утро в больнице скорой помощи было 372 человек госпитализировано. За последние сутки были госпитализированы 35 человек, а не выписано никого. Такая динамика сохраняется последние 2 дня", — рассказал Садовый.

Мэр отметил, что, как правило, в тяжелом состоянии с COVID-19 госпитализируют людей, которые не вакцинировались.

Напомним, что за последние сутки COVID-19 обнаружили еще в 295 жителей Львовщины.

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