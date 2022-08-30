Мужчина во Львовской области попал в реанимацию из-за укуса змеи

В поселке Славское Львовской области 58-летний местный житель попал в реанимацию в результате укуса змеи.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовщины.

Сообщение спасателям поступило сегодня, 29 августа, в 16:19.

"К спасателям поступило сообщение, что в Сколевскую центральную больницу поступил мужчина, 1964 года, житель поселка Славское Стрыйского района, с диагнозом – укус змеи первого пальца правой нижней конечности. Состояние пострадавшего – средней тяжести", — информируют чрезвычайники.

Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области предостерегает жителей области быть осторожными и внимательными отправляясь в лес или на природу.

"Если случайно увидели пресмыкающегося рядом с собой – не паникуйте, не приближайтесь и не совершайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров. Будьте внимательны в местах, где можно встретить пресмыкающихся: высокая трава, кусты, лес. Отправляясь в лес лучше обувать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит", — отмечают чрезвычайники.

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