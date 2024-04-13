Мужчина во Львове посадил за руль автомобиля 9-летнюю дочь: как его наказали

Во Львове мужчина посадил за руль девятилетнюю дочь. Во время поездки на автомобиле он ехал рядом и записывал происходящее на видео. Нарушителя разыскала полиция.

Об этом у себя в Facebook сообщил глава патрульной полиции Украины Александр Белошицкий.

"Антипример. Посадил за руль 9-летнюю дочь и выложил видео. Видео разлетелось разными пабликами. Автор думал, наверное, что это круто и прикольно "так жить". Но большинство правосознательных граждан справедливо захейтили. Что это было закономерно", — написал он.

Посадил 9-летнюю дочь за руль и выложил это в соцсети! Полиция разыскала отца-блогера

Он отметил, что 31-летний нарушитель был найден. На него составили два административных протокола по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) и ч. 2 ст. 126 (Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления таким транспортным средством) КУоАП.

Напомним:

В Сети появилось видео, где мужчина сидит на пассажирском сиденье автомобиля. Рядом за рулем — 9-летняя дочь. Слышно, как мужчина радуется, что его везет домой несовершеннолетний ребенок.

"Вот так, пацаны, нужно жить. Чтобы я сидел спокойно со стороны. И дочь меня с 9 лет везла домой. Вот это уровень", — говорит львовянин.

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