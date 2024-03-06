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Мужчина напал на контролеров во львовском троллейбусе (видео)

Мужчина напал на контролеров во львовском троллейбусе (видео)

Мужчина напал на контролеров в троллейбусе

Контроллеры обратились с заявлением в полицию.

Во Львове в троллейбусе №22 пассажир напал на троих контролеров во время проверки оплаты за проезд. Одного из работников нарушитель ударил по лицу.

Об этом сообщили в ЛКП "Львовавтодор".

"Вечером 5 марта на ул. Митрополита Андрея трое контролеров осуществляли проверку оплаты проезда. В салоне транспортного средства был один из пассажиров, который имел признаки сильного алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Мы подошли и попросили вести себя вежливо и не кричать в транспорте ", – говорится в сообщении пострадавших.

По замечаниям контролеров пассажир начал ругаться и угрожать им. Более того, правонарушитель вызвал схватку и нанес удар кулаком в лицо одному из инспекторов-контролеров.

"Он (правонарушитель – ред.) пытался сорвать нагрудную камеру и вырвал из рук телефон, когда тот вызвал полицию. На следующей остановке мы предложили пассажиру выйти из транспорта. Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники полиции для выяснения обстоятельств», – отметила работница. контроля ЛКП "Львовавтодор", работавшей на маршруте.

Тем временем подростки в Ивано-Франковске совершили ряд нападений на прохожих. Одной из потерпевших была 81-летняя женщина.

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