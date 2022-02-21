Муж угрожал жене боевой гранатой во Львовской области: полиция развернула спецоперацию

Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.

В одном из сел Стрыйского района Львовской области 44-летний мужчина угрожал гранатой жене. Испуганная женщина обратилась в полицию, которая немедленно начала спецоперацию.

Об этом рассказали в пресс-службе полиции Львовщины.

"На место происшествия выехали сотрудники территориального подразделения полиции, а также взрывотехники, бойцы спецподразделения КОРД и сотрудники других служб полиции Львовской области", — говорится в сообщении.

Правоохранителями удалось провести со злоумышленником переговоры, в результате которых он выбросил гранату в реку. Во время инцидента никто не пострадал, а мужчину задержали. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Гранаты и другие спецсредства, которыми калечили майдановцев, нелегально завозились из России

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