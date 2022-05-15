"Москаль бесится от безысходности": Садовый об утренних обстрелах Львовщины

Четыре ракеты попали в военный объект в Яворовском районе. Он полностью уничтожен. К счастью, без жертв.

Подробности об утренних обстрелах Львовщины сообщил мэр города Андрей Садовый.

Он написал о том, что уже известно и о чем можно говорить, на странице в соцсети.



"Силы ПВО сбили две ракеты. Взрывы, которые были слышны во Львове – это собственное следствие работы противовоздушной обороны. Спасибо, что бережете нашу безопасность! На этот раз цель была в 15 километрах от границы с Польшей, ЕС и НАТО", – отметил Садовый.

Он добавил, что дальность запущенных ракет – 1,5 тыс. км.

"Теперь разговоры пропагандистов о необходимости денацификации Польши не выглядят просто пьяными криками. Москаль дурачит от безысходности. Ходите в укрытие и берегите себя! Впереди у нас еще много работы, но также и главная победа", — написал Садовый.

Напомним, что российские кафиры утром 15 мая обстреляли ракетами Львовскую область. Они попали в один из военных инфраструктурных объектов.

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