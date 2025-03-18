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Мошенники обманули украинцев на 1,6 млн грн, выдавая себя за благотворительный фонд

Мошенники обманули украинцев на 1,6 млн грн, выдавая себя за благотворительный фонд

Во Львовской области будут судить четырех участников преступной организации / Фото: Львовская обласная прокуратура

Мошенники использовали поддельные вебсайты для получения доступа к банковским счетам жертв.

Суд во Львовской области рассмотрит дело четырех фигурантов, использовавших фишинговые сайты для кражи денег с банковских счетов граждан. Сумма нанесенного им ущерба составляет более 1,6 миллиона гривен.

Об этом сообщила львовская областная прокуратура.

Прокуроры Львовской областной прокуратуры и Галицкой окружной прокуратуры Львова завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении четырех участников преступной организации, которые занимались мошенничеством, и троим из них пособничество в несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем.

По данным следствия, организатором мошеннической схемы стал львовянин, который привлек трех знакомых для создания фишинговых сайтов, распространявшихся через мессенджеры и соцсети. С помощью этих сайтов они обманывали граждан, предлагая им якобы денежную помощь от государства или известного благотворительного фонда, требуя ввода личных данных для авторизации в онлайн-банкинге.

Потерпевшие, не подозревая мошенничества, вводили свои номера банковских карточек, пароли и логины на фейковых сайтах, имитирующих официальные финансовые учреждения. Это позволяло преступникам получать доступ к их банковским аккаунтам и переводить деньги на подконтрольные счета. Впоследствии средства использовали для покупки криптовалюты.

Согласно подсчетам, общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет около 1,6 млн грн.

Фигуранты были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, а во время обысков по их месту жительства правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. Также арестованы их счета и автомобиль премиум-класса.

Ранее в Черниговской области Интернет-мошенник завладел деньгами бойца ВСУ в размере 100 тыс. грн. Следователи Нежинского райуправления полиции подготовили для злоумышленника обвинительный акт.

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