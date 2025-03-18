Мошенники обманули украинцев на 1,6 млн грн, выдавая себя за благотворительный фонд

Суд во Львовской области рассмотрит дело четырех фигурантов, использовавших фишинговые сайты для кражи денег с банковских счетов граждан. Сумма нанесенного им ущерба составляет более 1,6 миллиона гривен.

Об этом сообщила львовская областная прокуратура.

Прокуроры Львовской областной прокуратуры и Галицкой окружной прокуратуры Львова завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении четырех участников преступной организации, которые занимались мошенничеством, и троим из них пособничество в несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем.

По данным следствия, организатором мошеннической схемы стал львовянин, который привлек трех знакомых для создания фишинговых сайтов, распространявшихся через мессенджеры и соцсети. С помощью этих сайтов они обманывали граждан, предлагая им якобы денежную помощь от государства или известного благотворительного фонда, требуя ввода личных данных для авторизации в онлайн-банкинге.

Потерпевшие, не подозревая мошенничества, вводили свои номера банковских карточек, пароли и логины на фейковых сайтах, имитирующих официальные финансовые учреждения. Это позволяло преступникам получать доступ к их банковским аккаунтам и переводить деньги на подконтрольные счета. Впоследствии средства использовали для покупки криптовалюты.

Согласно подсчетам, общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет около 1,6 млн грн.

Фигуранты были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, а во время обысков по их месту жительства правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. Также арестованы их счета и автомобиль премиум-класса.

Ранее в Черниговской области Интернет-мошенник завладел деньгами бойца ВСУ в размере 100 тыс. грн. Следователи Нежинского райуправления полиции подготовили для злоумышленника обвинительный акт.

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