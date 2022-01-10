Морозы до 17 градусов и гололедица: во Львовской области синоптики предупредили об ухудшении погоды

Морозы до 17 градусов и гололедица: во Львовской области синоптики предупредили об ухудшении погоды

С 14 января в области ожидается потепление.

Во Львовской области 11-13 января ожидается ухудшение погоды. На дорогах возможна гололедица, а морозы будут до 17 градусов.

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Об этом сообщили в Львовском гидрометцентре.

11 января во Львовской области облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на всей территории небольшой снег. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза. Во Львове будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой снег. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 2-4° мороза. Ухудшение видимости в тумане 500 – 1000 м.

12 января во Львове и области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8 – 13° мороза, местами 15 – 17° мороза, днем 2 – 7° мороза.

днем 2 – 7° мороза. 13 января – облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, местами 13-15° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

14 января: облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки. На дорогах гололедица. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

15 января: облачно с прояснениями. Ночью временами снег, днем местами небольшие осадки. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 0 – 5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Также синоптики предупредили об гололедице на дорогах во Львовской области 11-13 января. Поэтому объявлено об I-III уровне опасности.

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