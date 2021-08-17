Молодых людей госпитализируют с пневмонией: во Львовской области ухудшилась ситуация с COVID-19

Молодых людей госпитализируют с пневмонией: во Львовской области ухудшилась ситуация с COVID-19

Динамика госпитализации на Львовщине за последнюю неделю возросла на 22%.

Во Львовской области за последнюю неделю ухудшилась ситуация с коронавирусом: растет количество заболеваний и госпитализаций.

Об этом во время брифинга 17 августа пояснил руководитель департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

Он отметил, что динамика госпитализации на Львовщине за последнюю неделю возросла на 22%. В больницах находятся 185 пациентов, 20 больных в реанимационных отделениях, из них 4 на аппаратах ИВЛ. Кроватная сеть медицинских учреждений области заполнена на 5,6%.

Орест Чемерис отметил, что в больницу начали госпитализировать с пневмониями молодых людей, не имеющих сопутствующих заболеваний.

"Как правило, большинство пациентов требует кислородной поддержки", — отметил руководитель департамента здравоохранения Львовской ОГА.

Напомним, ученый рассказал, как в Украине может начаться вспышка COVID-19.

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