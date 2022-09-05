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Молились о Путине и цитировали мертвого Жириновского: две предательницы призывали оккупировать Львов

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Молились о Путине и цитировали мертвого Жириновского: две предательницы призывали оккупировать Львов

Фото: Служба безопасности Украины

Во Львовской области задержали двух изменниц.

Колаборантки в социальных сетях распространяли сообщения, в которых говорилось, что они "молятся за оккупантов" и хотят, чтобы "украинцы арендовали у России Львов ".

Об этом сообщает СБУ.

Жители Львовщины в социальных сетях после полномасштабного вторжения России на территорию Украины распространяли кремлевские нарративы. Женщины хвалили диктатора Путина, Кадырова и молились за российских оккупантов, которые убивают украинцев.

© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ

По данным следствия, одна из задержанных жительниц Львовщины поддерживает тесные связи с родственниками в РФ, причастными к военной агрессии против Украины.

© СБУ
Фото: СБУ

"Сейчас фигуранткам сообщено о подозрениях в совершении преступлений по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников) и ч. 1 ст. 161 (нарушение граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) УК Украины", — сообщили в СБУ.

© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ

Напомним, в Харькове задержан писатель из оккупированной Горловки. Коллаборант отрицал существование Украины и распространял фейки о том, что якобы "8 лет Украина бомбила Донбасс".

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