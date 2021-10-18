Могут ли работать вакцинированные: во Львове объяснили, как проверять наличие прививок против коронавируса

Могут ли работать вакцинированные: во Львове объяснили, как проверять наличие прививок против коронавируса

Во Львове из-за ограничений большое количество желающих вакцинироваться.

В Львове 18 октября из-за карантинных ограничений и вспышку коронавируса комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла протокол проверки заведений, осуществляющих хозяйственную деятельность.

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Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Так, во Львове к работе должны допускать только тех работников, которые имеют:

COVID-сертификат о вакцинации или справку о получении одной дозы вакцины.

Отрицательные результаты ПЦР-теста или экспресс-теста (действительны 72 ч. с момента выдачи).

Справку о противопоказаниях к прививке или документ, подтверждающий, что человек уже переболел коронавирусом.

facebook/Андрей Садовой

Во Львове запретили также работу ночных клубов. Заведения общественного питания будут работать до 23:00.

Из-за большого количества желающих получить прививку в городе продолжили работу Центров вакцинации.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контактцентра МЗ 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, от 18 октября во Львове будут действовать усиленные карантинные правила.

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