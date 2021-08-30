Мог заразиться в водоеме: во Львове спасают 35-летнего мужчину, у которого диагностировали опасную болезнь

Мог заразиться в водоеме: во Львове спасают 35-летнего мужчину, у которого диагностировали опасную болезнь

Пострадавший с Николаевского района Львовской области.

Во Львове медики спасают 35-летнего мужчину, который заразился лептоспирозом. Его состояние оценивают, как приближенное к тяжелому.

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Об этом сообщает zaxid.net со ссылкой на врача-инфекциониста Львовской областной инфекционной больницы Юрия Собко.

Мужчину госпитализировали с болями в икроножных мышцах, желтухой, повышенной температурой, интоксикацией и тому подобное. Известно, что пострадавший с Николаевского района Львовской области.

По данным медиков, пока неизвестно, где мужчина мог заразиться опасной болезнью: это произошло или во время рыбалки, когда он заходил в зараженной водоем, или в селе, где живет человек, и там есть грызуны. Состояние пострадавшего оценивается как близкое к тяжелому.

Напомним, во Львове из-за лептоспироза умер человек.

Также в лабораторном центре отмечают, что в последние годы в Украине наблюдается рост заболеваемости лептоспирозом и учащение тяжелого течения с летальностью, которая выросла в 10 раз, а также отмечается тенденция к урбанизации лептоспирозов. Наиболее распространенный лептоспироз в западных и центральных областях Украины. Ежегодно в Украине регистрируется более 300 случаев лептоспирозов, который приводит к гибели около 80 человек.

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