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Мобилизация по-львовски: в ТЦК прокомментировали новый скандал с "пакованием" мужчины в бус

Мобилизация по-львовски: в ТЦК прокомментировали новый скандал с "пакованием" мужчины в бус

Во Львове военкомы задержали мужчину

ТЦК уверяет, что конфликт спровоцировал сам прохожий.

В ТЦК прокомментировали скандальный инцидент во Львове, где военными силой затолкали прохожего в бус.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Во Львовском областном ТЦК и СП подтвердили журналистам, что мужчинами в форме были их работники, осуществляющие уведомления.

ТЦК уверяет, что конфликт спровоцировал прохожий.

"Видео демонстрирует лишь часть происшествия, поэтому, что именно произошло и предшествовало действиям военнослужащих, выясняется. Однако, предварительно установлено, что подлежащий оповещению человек провоцировал своими действиями и нецензурно высказывался о военнослужащих, которые были задействованы в оповещении", – утверждают во Львовском областном ТЦК.

По этому факту была назначена служебная проверка.

Напомним, что сегодня во Львове разразился очередной скандал, связанный принудительной мобилизацией. В Сеть выложили видео, как работники военкомата посреди улицы затолкали в микроавтобус мужчину, а он неистово кричит "люди, спасайте". Стоявшие рядом женщины пытались вмешаться в конфликт и оттащить военкомов, однако напрасно.

Мобилизация по-львовски: сотрудники ТЦК снова "запаковали" мужчину в бус

Мобилизация по-львовски: сотрудники ТЦК снова "запаковали" мужчину в бус

Ранее в Одессе, вероятно, работники ТЦК выманили и задержали мужчину, отключив свет в его квартире.

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